Інфляція виробників у єврозоні у вересні сягнула 11,1% — Anadolu Agency

У єврозоні річна інфляція промислових виробників у вересні прискорилася до 11,1% — це найвищий показник із лютого 2023 року. Зростання цін значною мірою забезпечив енергетичний сектор, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на дані Євростату.

Вищий за очікування показник

Показник перевищив ринкові очікування на рівні 10,9%. У серпні річне зростання цін виробників у єврозоні становило 8,3%. У місячному вимірі промислові ціни у вересні підвищилися на 2,5%, після зростання на 2% у серпні.

Ціни виробників енергії зросли на 30,8% у річному вимірі та на 7,8% за місяць. У серпні річне зростання в цьому секторі становило 21%. Без урахування енергії промислові ціни в єврозоні підвищилися на 3,5% проти 3,4% місяцем раніше.

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Динаміка в країнах ЄС

У всьому Європейському Союзі ціни промислових виробників зросли на 10,9% у річному вимірі та на 2,6% у місячному. Найбільше річне підвищення зафіксували в Болгарії — 22,9%, Ірландії — 19,9% та Литві — 19%. Люксембург став єдиною країною зі зниженням цін виробників: на 8,1% у річному вимірі.

Найпомітніше місячне зростання зафіксували в Болгарії — 4,6%, далі йдуть Литва — 4,2%, а також Греція й Іспанія — по 3,9%. У Люксембурзі та на Мальті ціни за місяць не змінилися.

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