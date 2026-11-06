Інфляцію в Естонії за жовтень переглянули до 4,2% — ERR News

В Естонії річна інфляція у жовтні становила 4,2%, повідомило державне статистичне відомство Statistics Estonia. Остаточний показник виявився вищим за оперативну оцінку в 3,6%, оприлюднену тижнем раніше.

Як повідомляє ERR News, товари в жовтні подорожчали на 5% у річному вимірі, а послуги — на 3,2%. Річний темп зростання цін знову прискорився після найнижчого за п’ять років літнього показника.

Транспорт і житло

Керівник служби статистики споживчих цін Statistics Estonia Лаурі Вескі заявив, що найбільше на жовтневий індекс споживчих цін вплинули витрати на транспорт і житло. Бензин був на 38,2% дорожчим, ніж роком раніше, а дизельне пальне — на 59,7%. У Statistics Estonia пов’язали подорожчання пального з триваючим збройним конфліктом на Близькому Сході.

Серед житлових витрат найбільше зросли ціни на трубопровідний природний газ — на 60,8%, вивезення змішаних побутових відходів — на 56,6% та деревне паливо — на 12,6%. Електроенергія подорожчала на 3,7% у річному вимірі.

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Ціни на продукти та послуги

Харчові продукти за рік подорожчали на 0,7%. Ціни на овочі зросли на 8,5%, готові страви — на 3,2%, хлібобулочні вироби — на 2,4%, безалкогольні напої — на 4,4%. Водночас масло подешевшало на 27,1%, йогурт та інші молочні продукти — на 5%, свіже й заморожене м’ясо — на 3%.

Загальний індекс стримували дешевші міжнародні авіаперельоти, ціни на які знизилися на 31,6%, а також послуги догляду за дітьми — на 29,2%. За словами Вескі, це пов’язано зі зміною плати за муніципальні дитячі садки в Таллінні, після якої більшість родин у місті звільнили від відповідних платежів.

У місячному вимірі ціни в жовтні зросли на 0,6%. Трубопровідний газ подорожчав на 11,2%, бензин — на 2,7%, дизельне пальне й деревне паливо — на 2%, електроенергія — на 0,8%.

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