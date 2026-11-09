Інфузія заліза поліпшила переносимість навантажень при HFpEF — News-Medical

Одноразова внутрішньовенна інфузія заліза поліпшила переносимість фізичних навантажень у людей із серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду (HFpEF) та дефіцитом заліза. Такий результат показало рандомізоване дослідження IRON-MET HFpEF, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні взяли участь 65 пацієнтів із симптомною HFpEF і дефіцитом заліза. Їхній медіанний вік становив 68 років, 72% учасників були жінками. До групи лікування увійшли 44 людини: вони отримали одну внутрішньовенну дозу 1000 мг ферик деризомальтози. Ще 21 учасник отримав плацебо.

До інфузії та через 12 тижнів після неї всі учасники пройшли кардіопульмональне навантажувальне тестування. Автори зазначають, що дефіцит заліза трапляється більш ніж у половини пацієнтів із HFpEF. Залізо вводили внутрішньовенно, оскільки попередні дослідження за інших форм серцевої недостатності не показали користі від перорального приймання препаратів заліза, що, ймовірно, пов’язано з низьким всмоктуванням у шлунково-кишковому тракті.

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Результати через 12 тижнів

Пікове споживання кисню, або VO₂, яке є показником кардіореспіраторної витривалості, у групі інфузії зросло приблизно на 10%. У групі плацебо цей показник не змінився. Також у пацієнтів, які отримали залізо, поліпшилися заздалегідь визначені вторинні показники: дистанція шестихвилинної ходьби, VO₂ на анаеробному порозі та функціональний клас за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації.

Учасники, які отримували препарат, мали кращі показники доступності заліза в крові. Водночас оцінки стану здоров'я, про які пацієнти повідомляли в комплексному опитувальнику, істотно не відрізнялися між групами. Серйозних небажаних явищ, пов'язаних із введенням заліза, не зафіксували.

Обмеження випробування

Результати представили на Наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації 2026 року та одночасно опублікували в журналі Circulation. Дослідники наголосили, що вибірка була невеликою й переважно складалася з білих пацієнтів, а спостереження тривало лише 12 тижнів. Подальші дослідження мають перевірити тривалість ефекту та результати в різних групах пацієнтів.

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