ING нібито шукає покупців на кредити дата-центрів на $500 млн — CNBC

У США нідерландський банк ING, за даними CNBC, шукає пропозиції від потенційних покупців щодо близько $500 млн кредитів, виданих для 12 дата-центрів. До портфеля входить борг, пов’язаний із майданчиком Stargate у штаті Нью-Мексико.

Продаж кредитного портфеля

Глобальний стратег із ринків SMBC Генк Каленті зазначив, що інвестиційні банки зазвичай застосовують до таких кредитів модель «видати кредит і розподілити його». Покупцями можуть бути інвестори у приватне кредитування, керуючі активами та страхові компанії, які розраховують на вищу дохідність таких активів.

За словами Каленті, подальші продажі банками позик, пов’язаних із ШІ-дата-центрами, залежатимуть від співвідношення між дисконтом під час продажу та вигодою від вивільнення коштів для нового кредитування. Він припустив, що такі угоди можуть бути звичайною практикою або свідчити про намір фінансистів вийти з таких активів до посилення обмежень.

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Побоювання щодо фінансування ШІ

Потенційний продаж відбувається на тлі побоювань щодо стрімкого зростання боргів, пов’язаних із розбудовою інфраструктури штучного інтелекту, та можливої недостатньої віддачі від цих інвестицій. Раніше JPMorgan Chase і Morgan Stanley, за повідомленнями, також розглядали варіанти зменшення кредитної експозиції до будівництва дата-центрів, зокрема приватний продаж частини боргу небанківським кредиторам і передачу частини кредитного ризику інвесторам.

Керівниця напряму акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону Aberdeen Investments Прукса Іамтонгтон заявила, що після значних здобутків демократів на проміжних виборах у США посилилися побоювання щодо ретельнішого контролю за розвитком дата-центрів. На її думку, короткострокова волатильність може зберігатися, поки ринок оцінює можливі затримки в будівництві американських дата-центрів та обмеження обчислювальних потужностей.

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