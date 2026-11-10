Іноземні інвестори вклали $747,2 млн у держпапери Пакистану — Dawn

Іноземні інвестори за липень—жовтень 2026–27 фінансового року вклали $747,2 млн у державні цінні папери Пакистану. Із цієї суми $509,2 млн припало на Pakistan Investment Bonds, а ще $238 млн — на казначейські векселі. Про це свідчать дані Державного банку Пакистану, на які посилається Dawn.

Найбільші вкладення у державні облігації

Обсяг придбаних іноземними інвесторами Pakistan Investment Bonds у липні—жовтні став найвищим для цього періоду. Лише в жовтні в ці папери надійшло близько $251 млн.

Найбільшим інвестором у Pakistan Investment Bonds стали Об’єднані Арабські Емірати, які вклали $395,7 млн. Друге місце посів Бахрейн із $80 млн. Бахрейн також інвестував $72 млн у казначейські векселі.

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Дохідність казначейських векселів

Найбільшим інвестором у казначейські векселі стала Велика Британія, яка спрямувала на їх купівлю $80 млн. Водночас приплив коштів іноземців на пакистанський фондовий ринок був меншим — $124,4 млн за чотири місяці. Сукупний обсяг іноземних надходжень до державних паперів та акцій становив $872 млн.

26 жовтня Державний банк Пакистану підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів — до 12%. Після цього дохідність еталонного шестимісячного казначейського векселя сягнула 12,54%. Видання зазначає, що стабільність обмінного курсу протягом більш ніж року також розглядають як один із чинників зацікавленості такими інвестиціями.

Фінансові експерти, яких цитує видання, вважають, що високі ставки за державними паперами стимулюють вкладення і всередині країни. На їхню думку, це може звужувати можливості приватного сектору залучати дороге фінансування через банківську систему.

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