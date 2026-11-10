Inpex збереже присутність на Близькому Сході попри збої в Ормузькій протоці — The National

Японська нафтогазова компанія Inpex має намір зберігати присутність на Близькому Сході, попри збої у судноплавстві через Ормузьку протоку, які ускладнили її морські операції в Абу-Дабі, ОАЕ. Водночас видобуток компанії на суходолі емірату триває без перебоїв, повідомляє The National.

Керівний директор бізнесу Inpex в Абу-Дабі Масато Камія заявив, що Близький Схід залишається ключовим регіоном для компанії. Він також зазначив, що Inpex прагне співпрацювати з партнерами для нарощування видобутку, але можливість збільшити постачання нафти з Абу-Дабі до Японії залежатиме від ринкової ситуації.

Залежність Японії від близькосхідської нафти

У 2025 році Японія отримувала з Близького Сходу близько 94% імпортованої сирої нафти. Після порушення судноплавства через Ормузьку протоку імпорт нафти країною у квітні знизився приблизно до 850 тисяч барелів на добу — майже на дві третини порівняно з попереднім роком і до найнижчого рівня від початку ведення статистики у 1979 році.

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У березні Японія розпочала вивільнення 80 млн барелів із державних резервів — найбільше в історії країни. Японські нафтопереробники також почали шукати альтернативних постачальників і маршрути перевезення. У вересні ОАЕ забезпечили 48,5% японського імпорту сирої нафти, а США — 27,5%; частка Близького Сходу загалом становила 68,4%.

Активи Inpex в Абу-Дабі

Inpex працює в Абу-Дабі понад пів століття та видобуває нафту на шельфі емірату з 1973 року. Компанія володіє 12% у родовищі Upper Zakum і 10% у Lower Zakum; концесія діє до 2058 року. Крім нафтових активів, Inpex розширює участь у газовому секторі емірату.

Компанія зберігає 40% у суходільному блоці Onshore Block 4, де у 2021 році виявила нафту, конденсат і газ. Оператором проєкту стала Adnoc. Також Inpex придбала 5% у газовій концесії Bab Gas Cap разом із BP і TotalEnergies. Очікується, що цей проєкт зможе видобувати до 1,5 млрд кубічних футів газу на добу.

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