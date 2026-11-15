Inside Gaza отримав нагороду Cinemania за найкращий документальний фільм — Asharq Al-Awsat

Документальний фільм Inside Gaza, присвячений роботі журналістів агентства AFP у секторі Гази після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, отримав нагороду за найкращий документальний фільм на кінофестивалі Cinemania в Монреалі, Канада. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Історії журналістів AFP

Стрічка тривалістю 72 хвилини розповідає про щоденне життя чотирьох журналістів AFP, які висвітлювали події на території, куди міжнародним медіа переважно обмежено доступ. Режисеркою фільму стала Елен Лам Тронг.

Картину змонтували з матеріалів, створених командою AFP безпосередньо в секторі Гази, а також з інтерв’ю, записаних після того, як журналісти залишили територію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нагороду прийняв керівник бюро AFP

Нагороду в Монреалі отримав керівник бюро AFP у Газі Адель Заанун, один із чотирьох героїв фільму. Він присвятив відзнаку журналістам, які загинули під час війни в Газі, а також репортерам, котрі продовжують працювати на місці в умовах нестачі їжі, води та інтернету.

Заанун також закликав підтримувати журналістів і свободу медіа в Газі та в інших частинах світу. Як зазначає видання, Inside Gaza вже здобув кілька міжнародних нагород і може претендувати на премію «Оскар».

Читай нас у