Інспекторат поліції Його Величності попередив, що використання результатів ретроспективного розпізнавання облич як доказів може призвести до неправомірних арештів невинних людей, зокрема представників етнічних меншин. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт інспекторів.

Результат пошуку не є доказом

Перевірка стосувалася лише ретроспективного розпізнавання облич. Інспектори встановили, що деякі слідчі не усвідомлювали: результат системи є оперативною інформацією, а не доказом, тому перед будь-якими примусовими діями потрібні додаткові перевірки.

У звіті зазначено, що в окремих випадках працівники поліції надмірно покладалися на потенційні збіги, не проводячи достатніх перевірок. Це призводило до неналежних слідчих дій і створювало ризик помилкової ідентифікації або арешту людини.

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Упередженість алгоритмів і збереження даних

Інспектори також виявили проблеми з упередженістю алгоритму: він частіше помилково позначав представників етнічних меншин як підозрюваних. Надійність результатів погіршувалася й через завантаження неякісних зображень — розмитих фотографій або кадрів, де було кілька облич.

Окремо у звіті згадано, що деякі поліцейські облікові фотографії, які мали бути видалені, фактично зберігалися. На думку інспекторів, законодавство не встигає за розвитком технологій розпізнавання облич, а комплексної законодавчої бази для їхнього застосування немає. Це ускладнює визначення правових підстав використання технології та необхідних гарантій захисту громадян.

Інспекторка поліції Його Величності Кетрін Стоун заявила, що для збереження суспільної довіри поліція має продемонструвати наявність належних запобіжників, контроль ризиків упередженості та зберігання даних, а також зберегти людський контроль за рішеннями.

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