Instagram запустив інтеграцію з Amazon, яка дає авторам змогу додавати партнерські посилання на товари безпосередньо до Reels і дописів у стрічці. В одному Reels можна позначити до 30 товарів, а в одному дописі — до 20. Про це повідомляє TechCrunch.

Посилання в Reels і дописах

Раніше автори могли поширювати партнерські посилання Amazon через Stories, приватні повідомлення та посилання у профілі. Тепер вони зможуть додавати їх також до відео Reels і публікацій у стрічці.

У Instagram заявили, що посилання на товари, розміщені безпосередньо в Reels і дописах авторів, отримують приблизно вдвічі більше переходів, ніж посилання в їхніх профілях. Новий інструмент має надати авторам більше способів монетизувати рекомендації товарів.

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Як працюватиме інтеграція

Автори, які мають право користуватися функцією, можуть пов’язати акаунти Instagram і Amazon Influencer у розділі монетизації Professional Dashboard. Після цього Instagram автоматично додаватиме партнерські посилання, коли автор позначатиме товари Amazon у своєму контенті. Посилання спрямовуватимуть глядачів до застосунку Amazon Shopping.

Підключені учасники партнерської програми також отримають попередній перегляд зображень товарів. Якщо автор пов’яже з Instagram обліковий запис Amazon Associates, партнерська атрибуція автоматично застосовуватиметься до будь-якого доданого товару Amazon, зокрема й у разі вставлення звичайного посилання на продукт.

Перед публікацією допису або Reels автори зможуть бачити орієнтовну ставку комісії за кожен товар. Винагороди виплачуватиме Amazon. За даними Instagram, додавання товарів і партнерських посилань є безкоштовним: платформа не стягує комісію з покупок або транзакційні збори.

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