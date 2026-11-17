Instagram дозволив додавати партнерські посилання Amazon у Reels і дописи — TechCrunch
Instagram запустив інтеграцію з Amazon, яка дає авторам змогу додавати партнерські посилання на товари безпосередньо до Reels і дописів у стрічці. В одному Reels можна позначити до 30 товарів, а в одному дописі — до 20. Про це повідомляє TechCrunch.
Посилання в Reels і дописах
Раніше автори могли поширювати партнерські посилання Amazon через Stories, приватні повідомлення та посилання у профілі. Тепер вони зможуть додавати їх також до відео Reels і публікацій у стрічці.
У Instagram заявили, що посилання на товари, розміщені безпосередньо в Reels і дописах авторів, отримують приблизно вдвічі більше переходів, ніж посилання в їхніх профілях. Новий інструмент має надати авторам більше способів монетизувати рекомендації товарів.
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Як працюватиме інтеграція
Автори, які мають право користуватися функцією, можуть пов’язати акаунти Instagram і Amazon Influencer у розділі монетизації Professional Dashboard. Після цього Instagram автоматично додаватиме партнерські посилання, коли автор позначатиме товари Amazon у своєму контенті. Посилання спрямовуватимуть глядачів до застосунку Amazon Shopping.
Підключені учасники партнерської програми також отримають попередній перегляд зображень товарів. Якщо автор пов’яже з Instagram обліковий запис Amazon Associates, партнерська атрибуція автоматично застосовуватиметься до будь-якого доданого товару Amazon, зокрема й у разі вставлення звичайного посилання на продукт.
Перед публікацією допису або Reels автори зможуть бачити орієнтовну ставку комісії за кожен товар. Винагороди виплачуватиме Amazon. За даними Instagram, додавання товарів і партнерських посилань є безкоштовним: платформа не стягує комісію з покупок або транзакційні збори.