Дослідники Інституту Солка розробили метод Superb-seq, який дозволяє на рівні окремих клітин одночасно визначати цільові та нецільові зміни ДНК, внесені системою CRISPR, а також зміни в активності генів. Як повідомляє News-Medical, роботу опублікували в журналі Nature Methods 16 листопада 2026 року.

Що визначає Superb-seq

CRISPR/Cas9 використовують для редагування геному: білок Cas9 розрізає ДНК у заданій ділянці, орієнтуючись на напрямну РНК. Однак система здатна вносити зміни й у ділянки геному, які не були запланованою ціллю. Наявні методи можуть показувати розташування таких нецільових редагувань, але не дозволяють встановити, у яких саме окремих клітинах вони сталися та як позначилися на їхній поведінці.

Superb-seq поєднує редагування Cas9, коротку послідовність ДНК для фіксації редагування та одноклітинне секвенування РНК. Це дає змогу пов’язати конкретні зміни геному зі змінами експресії генів у тій самій клітині. Автори зазначають, що нецільові зміни потенційно можуть зачіпати гени, важливі для захисту клітин від раку або інших нездорових станів.

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Результати перевірки методу

Команда протестувала Superb-seq на 34 тисячах клітин трьох клітинних ліній. В одній групі з 10 тисяч вирощених у лабораторії людських клітин лейкемії метод виявив 43 ділянки редагування, з яких 36 були нецільовими, а також 5761 відредаговану клітину.

За словами дослідників, метод також виявляв зміни експресії генів, спричинені редагуванням геному, які не фіксують наявні підходи. Superb-seq порівнюють із Perturb-seq: цей попередній метод зчитує активність генів і напрямні РНК, але не визначає безпосередньо зміни ДНК, що виникли після редагування.

Можливе застосування

Автори роботи розглядають Superb-seq як інструмент для фундаментальних досліджень, розробки ліків, персоналізованої медицини та створення даних для моделей машинного навчання. Вони вказують, що відмінності між геномами людей можуть створювати різні нецільові зміни, тому такий аналіз може допомогти оцінювати безпеку терапій із редагуванням геному на ранніх етапах розробки.

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