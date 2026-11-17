Суверенний фонд Mubadala Investment Company з Абу-Дабі та американська інвестиційна компанія Centerbridge Partners домовилися придбати британську компанію з управління статками Canaccord Wealth в угоді за готівку. Вартість підприємства оцінено приблизно у 1,17 млрд фунтів стерлінгів, або $1,54 млрд.

Про це повідомляє The National. Угода охоплює бізнес Canaccord Genuity з управління капіталом приватних клієнтів у Великій Британії та на Коронних територіях.

Активи та умови угоди

Canaccord Wealth надає приватним клієнтам послуги з управління інвестиціями та фінансового планування. Станом на 30 червня обсяг активів під управлінням і адмініструванням компанії становив 43,4 млрд фунтів стерлінгів.

Завершення операції очікують у першій половині 2027 року після виконання умов закриття та отримання регуляторних дозволів. Після цього Mubadala та Centerbridge спільно володітимуть Canaccord Wealth, а чинна команда менеджменту збереже суттєву частку в бізнесі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани інвесторів

У Mubadala заявили, що бачать можливості на ринку, де зростання добробуту та складність фінансових питань підвищують попит на професійні поради. У Centerbridge зазначили, що британський сектор управління статками підтримує попит на якісні персоналізовані фінансові консультації.

За останнє десятиліття активи Canaccord Wealth під управлінням і її виручка майже потроїлися. За заявою компаній, інвестиції Mubadala та Centerbridge мають підтримати наступний етап її розвитку.

Mubadala інвестує від імені уряду Абу-Дабі та розширює міжнародний портфель у сферах відновлюваної енергетики, мобільності, передових технологій, штучного інтелекту й наук про життя. Торік активи фонду зросли на 17% — до $385 млрд.

Читай нас у