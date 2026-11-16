Інвестиції в Китаї впали на 8,1% за десять місяців — CNBC

У Китаї в жовтні сповільнилися роздрібні продажі та промислове виробництво, а спад інвестицій поглибився. За даними CNBC, усі три ключові показники виявилися гіршими за очікування економістів.

Споживання та виробництво сповільнилися

Роздрібні продажі, які є показником споживчої активності, у жовтні зросли на 0,4% у річному вимірі. Аналітики очікували зростання на 0,8%. У вересні цей показник становив 1,1% — це був найвищий рівень за шість місяців.

Промислове виробництво в жовтні збільшилося на 4,8% проти аналогічного періоду минулого року. Це нижче за прогноз аналітиків у 5,3% і менше за вересневі 5,5%, які були максимумом за п'ять місяців.

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Поглиблення спаду інвестицій

За перші десять місяців року інвестиції в основні засоби, зокрема у нерухомість та інфраструктуру, скоротилися на 8,1%. Аналітики прогнозували зниження на 7%. CNBC зазначає, що такий спад є безпрецедентним поза періодом пандемії COVID-19.

Слабкі економічні показники позначилися і на ринку праці. Загальний рівень безробіття в жовтні дещо знизився — до 5,1%. Водночас безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років, без урахування студентів, у вересні становило 18% і трималося поблизу найвищого рівня за рік.

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