Інвестиційна компанія ARK Invest у день дебюту Anthropic на біржі Nasdaq придбала близько 935 тисяч акцій розробника штучного інтелекту через шість біржових фондів. На завершення першої торгової сесії цей пакет оцінювали більш ніж у $90 млн, повідомляє CoinDesk.

Покупки через шість фондів

Найбільше акцій придбав фонд ARK Innovation ETF — 556 777 паперів. Дані про операції ARK Invest навела в оновленні щодо торгів, надісланому електронною поштою.

Anthropic, розробник моделі Claude, розмістила 980 млн акцій по $83 за одну та залучила $81,3 млрд. CoinDesk називає це найбільшим первинним публічним розміщенням акцій за всю історію.

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Динаміка акцій після дебюту

Торги акціями Anthropic розпочалися на рівні $111,50. Наприкінці сесії папери коштували $97,17 — на 13% нижче від ціни відкриття та на 16% нижче від внутрішньоденного максимуму. За день було укладено угоди майже з 850 млн акцій компанії.

Того ж дня ARK Invest продала приблизно 33 430 акцій виробника чипів Nvidia, вартість яких на закритті оцінювалася у $4,9 млн. Попри нову купівлю, Anthropic не увійшла до десятки найбільших позицій у портфелях ARK Invest.

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