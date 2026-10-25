Інвестор Білл Акман закликав не включати Бен-Ґвіра і Смотрича до уряду — The Hill

Мільярдер та інвестор хедж-фондів Білл Акман закликав сформувати наступний уряд Ізраїлю без міністра національної безпеки Ітамара Бен-Ґвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича. Він заявив, що висловлювання й дії обох політиків завдали значної шкоди міжнародній репутації країни, повідомляє The Hill.

Аргументи Акмана

Акман, якого видання називає відомим прихильником Ізраїлю, опублікував свою позицію в соцмережі X. За його словами, світові медіа часто подають заяви Бен-Ґвіра та Смотрича як такі, що відображають погляди всіх ізраїльтян.

На думку інвестора, уряд без цих двох політиків міг би сигналізувати світові про новий етап для Ізраїлю. Це, за його оцінкою, дало б країні можливість відновити втрачений авторитет, посилити перспективи розширення Авраамових угод і поліпшити відносини з демократами, республіканцями та американцями загалом.

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Вибори 27 жовтня

Акман не підтримав жодного кандидата на посаду прем'єр-міністра, наголосивши, що вибір мають зробити громадяни Ізраїлю. Його заява пролунала за два дні до виборів 27 жовтня, на яких прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу балотується на новий термін.

Серед суперників Нетаньягу The Hill називає колишнього військового керівника Ґаді Айзенкота, який очолює центристську партію Yashar. Останні опитування, за даними видання, показували незначну перевагу партії Айзенкота над «Лікудом», однак жодна зі сторін не мала очевидного шляху до 61 місця, потрібного для формування уряду в 120-місцевому парламенті.

Бен-Ґвір очолює ультранаціоналістичну партію «Оцма єгудіт», а Смотрич — партію «Релігійний сіонізм». Обидва політики, за даними The Hill, зазнавали міжнародної критики через свої екстремістські погляди щодо палестинців та ізраїльських поселень на окупованому Західному березі.

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