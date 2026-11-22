У США наступний керівник Nvidia зіткнеться з посиленням контролю за міжнародним бізнесом компанії, обмеженнями на доступ Китаю до передових американських чипів і питаннями щодо фінансування інфраструктури штучного інтелекту. Таку оцінку в коментарі Fortune дав керуючий директор REX Financial Білл Бірмінгем. REX Financial є материнською компанією REX Shares, яка управляє активами на $8,5 млрд.

На думку Бірмінгема, ключовою проблемою для Nvidia буде не стільки зміна керівництва, скільки доступ китайських компаній до американських чипів. Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про правило, покликане закрити можливість віддаленого доступу до передових ШІ-чипів і серверів через дата-центри за кордоном. Трамп також заявив, що хоче не допустити будівництва американськими компаніями дата-центрів в інших країнах.

Перевірки щодо Китаю

За даними видання, офіс генерального прокурора Каліфорнії надіслав Nvidia повістку в межах перевірки. Там з’ясовують, чи могли компанія або її колишній генеральний директор Дженсен Хуанг сприяти отриманню Китаєм передових чипів або конфіденційної інформації, а також чи не вводили інвесторів в оману щодо пов’язаних ризиків.

За інформацією New York Post, на яку посилається Fortune, Комісія з цінних паперів і бірж США також перевіряє, чи не вводила Nvidia інвесторів в оману у своїх публічних розкриттях. Хуанг і головний юрисконсульт Nvidia Тім Тетер погодилися виступити перед трьома комітетами Палати представників США щодо можливої ролі компанії у доступі китайських структур до передових американських чипів.

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Залежність від інвестицій у дата-центри

Попри тиск, Nvidia повідомила про $115,8 млрд виручки у третьому кварталі 2026 року — на 103% більше, ніж роком раніше. Виручка підрозділу дата-центрів становила $107,6 млрд, або приблизно 93% загального показника.

Бірмінгем вважає, що інвестори дедалі більше оцінюватимуть не поточні фінансові результати, а майбутній попит, здатність Nvidia зберігати цінову владу та стійкість циклу інвестицій у ШІ. Він звернув увагу на залежність продажів чипів від можливостей великих хмарних операторів і менших хмарних провайдерів фінансувати дорогі дата-центри.

У серпні Nvidia заявляла про намір мобілізувати понад $500 млрд стороннього капіталу через партнерства з BlackRock, Goldman Sachs, KKR та іншими фінансовими установами для розвитку ШІ-інфраструктури. У квартальній звітності компанія уточнила, що ці механізми фінансування залишаються попередніми домовленостями й можуть не завершитися остаточними угодами.

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