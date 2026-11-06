Інвестори допускають нижчу оцінку Anthropic або відтермінування IPO — Jerusalem Post

У США троє великих інвесторів, які планують взяти участь у первинному публічному розміщенні акцій Anthropic, вважають, що очікувану оцінку розробника чатбота Claude потрібно знизити. Також розглядається можливість відкласти IPO через розпродаж технологічних акцій, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на The Wall Street Journal.

Anthropic готувалася вийти на біржу протягом тижня, що починається 16 листопада, напередодні Дня подяки у США. Компанія могла залучити до $100 млрд, що потенційно зробило б це розміщення найбільшим IPO в історії. Утім, остаточні оцінка, обсяг залучення коштів і дата лістингу ще не визначені.

Можливе скорочення оцінки

За даними WSJ, один з інвесторів припустив, що Anthropic може бути оцінена ближче до $1 трлн. Це приблизно на третину нижче від попередньо очікуваної оцінки у $1,5 трлн.

Інший потенційний інвестор заявив, що компанія могла б скоротити обсяг залучення коштів зі $100 млрд приблизно до $80 млрд. За його оцінкою, після такого розміщення на балансі Anthropic могло б бути понад $200 млрд. Ще один співрозмовник WSJ не виключив перенесення IPO до поліпшення ринкової ситуації.

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Падіння технологічного ринку

Тиск на оцінки ШІ-компаній посилився після розпродажу акцій технологічного сектору. У четвер компанії індексу Nasdaq Composite сукупно втратили близько $2,5 трлн ринкової капіталізації, оскільки інвестори відходили від вкладень у пов'язані зі штучним інтелектом активи.

Водночас фінансові показники Anthropic залишаються важливими для потенційних учасників IPO. За інформацією джерела WSJ, наприкінці жовтня річний показник доходів компанії перевищив $80 млрд. Раніше Anthropic повідомляла про швидке зростання виручки, зокрема завдяки інструменту для програмування Claude Code та розширенню використання її продуктів корпоративними клієнтами.

За даними WSJ, станом на 30 вересня компанія мала близько $146,6 млрд готівки, але водночас несе значні витрати на обчислювальну інфраструктуру, розробку моделей і конкуренцію з іншими провідними ШІ-компаніями. Керівництво Anthropic і фінансові радники найближчими днями мають оцінити подальші варіанти дій.

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