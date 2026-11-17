Інвестори в листопаді найрізкіше з червня 2006 року за один місяць скоротили вкладення в технологічні акції. Причиною стали очікування повільнішого зростання капітальних витрат компаній, свідчить щомісячне опитування менеджерів фондів Bank of America, про яке повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Очікування щодо витрат на ШІ

Чистий показник надваги технологічних акцій у портфелях інвесторів знизився до 12% проти 37% місяцем раніше. Аналітики Bank of America зазначили, що головним сигналом опитування є очікування паузи або сповільнення капітальних витрат на штучний інтелект.

Рекордні 38% респондентів вважають, що компанії надмірно інвестують. Ще 52% очікують, що протягом наступних шести місяців один із гіперскейлерів у сфері ШІ оголосить про скорочення капітальних витрат.

Побоювання щодо можливого уповільнення витрат на дата-центри після проміжних виборів у США сприяли падінню технологічних акцій останніми тижнями. Індекс Nasdaq у жовтні втратив понад 5%, а від початку року знизився ще на 3%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризики для ринків

Найбільшим ризиком для ринків учасники опитування назвали можливу бульбашку у сфері ШІ. На другому місці — можлива кредитна подія в одного з гіперскейлерів у сфері ШІ. Водночас, за даними дослідження, послабилися побоювання щодо інфляції та невпорядкованого зростання дохідності облігацій.

Інвестори також збільшили вкладення в облігації: їхня недовага в цьому класі активів стала найменшою з листопада 2025 року. Лише 3% опитаних прогнозують рецесію у світовій економіці, а обсяг готівки в їхніх портфелях опустився до мінімуму за три місяці.

На 2027 рік 36% інвесторів очікують найкращої динаміки від акцій за межами США, 24% — від американських акцій, а 17% — від золота. Японську єну найперспективнішою валютою назвали 42% учасників. Bank of America опитав 169 інвесторів, які управляють активами на $461 млрд.

Читай нас у