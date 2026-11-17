У Японії місцеві та іноземні інвестори нарощують позиції в державних облігаціях, оскільки стрімке зростання дохідностей може наближатися до піку. Про це заявили в SMBC Nikko Securities, повідомляє The Japan Times.

Керівник фінансових ринків SMBC Nikko Кейта Мацумото назвав ситуацію можливим «важливим поворотним моментом». За його словами, інфляційні ризики та невизначеність щодо монетарної політики й надалі спричиняють коливання, однак інвестори коригують портфелі, готуючись до потенційного зниження дохідностей після кількох місяців ставок на їхнє подальше зростання.

Попит на захисні активи

За останній місяць японські держоблігації подорожчали: багаторічні максимуми дохідностей привернули увагу керуючих фондами, а глобальний розпродаж акцій через побоювання щодо штучного інтелекту посилив попит на захисні активи. Іноземні інвестори були чистими покупцями японського держборгу шість тижнів поспіль до 6 листопада — це найдовша така серія з березня 2020 року.

Мацумото пов’язав зміну позицій на ринках акцій і облігацій також із занепокоєнням щодо стійкості витрат на штучний інтелект та фінансування, необхідного для таких інвестицій.

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Активність банків і очікування ставки

Серед основних японських покупців держоблігацій є банки, які поступово збільшують вкладення в папери зі строком погашення від п’яти до десяти років. Дані за минулий місяць також показали, що чисті покупки японських державних облігацій внутрішніми інвесторами в першому півріччі фінансового року сягнули максимуму за 17 років. Частина аналітиків пояснювала це ребалансуванням портфелів пенсійних фондів.

Водночас очікування подальшого підвищення ставки Банком Японії та побоювання через можливе розширення бюджетних видатків стримують частину інвесторів. Останній огляд думок Банку Японії свідчить, що чимало членів правління вважають близьке підвищення ставки необхідним. Овернайт-індексні свопи закладають імовірність її підвищення до грудня більш ніж у 80%.

У сегменті наддовгих облігацій ключовими покупцями залишаються іноземні інвестори. Мацумото зазначив, що до них приєднуються не лише хедж-фонди, а й іноземні керуючі активами з довшим інвестиційним горизонтом.

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