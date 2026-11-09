Інвестори Пакистану і Саудівської Аравії запустили фонд на сотні мільйонів — Dawn

Саудівсько-пакистанська спільна ділова рада запустила фонд прямих інвестицій для поглиблення двосторонньої торгівлі та інвестицій приватного сектору. Раду сформували уряди обох країн, повідомляє Dawn.

Розподіл інвестицій

Початковий обсяг фонду визначили як кілька сотень мільйонів. Його планують розширювати залежно від можливостей у різних секторах. Три чверті коштів мають інвестувати в Пакистані, а решту — у проєкти в Саудівській Аравії.

Напрями співпраці

У серпні цього року голова ради принц Мансур бін Мухаммад Аль Сауд під час візиту до Пакистану зустрівся з прем'єр-міністром Мухаммадом Шехбазом Шаріфом. Сторони обговорили можливості розширення економічної співпраці та інвестицій між країнами.

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За даними офісу прем'єр-міністра Пакистану, саудівська сторона висловила інтерес до інвестицій у сільське господарство, порти, автомагістралі, передання аеропортів в аутсорсинг, нерухомість, енергетику, розподіл електроенергії та інформаційні технології. Того ж місяця країни домовилися збільшити експорт пакистанської аграрної та харчової продукції до Саудівської Аравії до 3 млрд доларів.

У червні Пакистан також запросив саудівських інвесторів долучитися до будівництва автомагістралі Суккур—Хайдарабад M6 та ще двох великих дорожніх проєктів.

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