Інвестори підписали угоду про $45 млн вливань в Arkia — Jerusalem Post

В Ізраїлі група приватних інвесторів підписала угоду про отримання контролю над авіакомпанією Arkia. Угода передбачає вливання в компанію близько $45 млн, а працівники перевізника мають до понеділка по обіді подати альтернативну пропозицію на аналогічних умовах, повідомляє Jerusalem Post.

Умови угоди

До групи покупців увійшли Ярів Лернер, Кідан Дахарі, Ярон Адів та Ейнав Адів-Берар. Вони мають внести приблизно $30 млн і отримати контроль над Arkia. Решта коштів надійде від братів Рафі, Джо та Аві Накаш, а також від держави. Брати Накаш збережуть близько 3% акцій компанії.

Працівники володіли близько 22% Arkia через власну корпорацію. У повідомленні про угоду не уточнюється, яка частка залишиться в них. Представники працівників уже зустрічаються з кількома потенційними інвесторами, щоб з'ясувати, чи зможуть вони запропонувати умови, співставні з домовленістю, а також узгодити плани щодо компанії та її персоналу.

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Протести працівників і фінансові втрати

До підписання угоди Ярів Лернер розглядав можливість купівлі Arkia разом із працівниками, родиною Варор та Аві Елькаямом. Згодом він приєднався до групи Дахарі та Адіва, тому представники персоналу опинилися на переговорах із колишнім союзником.

Минулого тижня десятки працівників протестували біля офісів Arkia проти можливого розмивання їхньої частки. Профспілка транспортних працівників ізраїльської федерації профспілок «Гістадрут» також оголосила трудовий конфлікт. За її твердженням, власники просували скорочення персоналу без домовленостей із представниками працівників, а керівництво також наполягало на скасуванні маршрутів.

За оцінками, Arkia втратила близько $30 млн за перші три квартали року, а річний збиток може становити від $50 млн до $60 млн. Водночас компанія раніше наголошувала, що оприлюднені оцінки не є її офіційними показниками. Від початку 2026 року частка Arkia серед пасажирів аеропорту Бен-Гуріон становила майже 11%, тоді як у її конкурента Israir — 12%.

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