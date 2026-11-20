Інституційні інвестори у США в третьому кварталі придбали акції американських спотових біткоїн-фондів у чистому обсязі, еквівалентному 49 229 біткоїнам, або $4,11 млрд за цінами на 30 вересня. Це стало найбільшим квартальним обсягом таких покупок із другого кварталу 2025 року та перекрило чисті продажі на 47 054 біткоїни за попередні дев’ять місяців, повідомляє CoinDesk із посиланням на дослідження Galaxy Research.

Рекордні активи у фондах

Станом на 30 вересня компанії, що подали квартальні звіти за формою 13F до Комісії з цінних паперів і бірж США, сукупно повідомили про володіння акціями фондів, еквівалентними 356 491 біткоїну. Їхня вартість на той момент становила $29,78 млрд — рекордний показник.

Galaxy Research перерахувала кількість акцій фондів у відповідний обсяг біткоїнів, щоб уникнути впливу коливань ціни криптовалюти на підрахунки. Спотові біткоїн-фонди, запущені у січні 2024 року, володіють біткоїнами, а їхні акції торгуються на фондових біржах.

Покупки через платформи для заможних клієнтів

Близько половини чистих покупок припало на компанії, які інвестують від імені заможних клієнтів. Такі платформи додали за квартал рекордні 24 838 біткоїнів і тепер володіють 40,5% усіх акцій біткоїн-фондів, про які звітують інституційні інвестори.

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Wells Fargo збільшив заявлену позицію в акціях фондів на 14 636 біткоїнів — до 30 553 біткоїнів, майже вдвічі порівняно з кінцем червня. Це найбільша позиція серед усіх учасників, які подали форму 13F. Приблизно 85% цієї позиції припало на консультаційні та брокерські підрозділи банку, тобто переважно на кошти клієнтів.

Водночас форма 13F не відображає коротких позицій і більшості деривативів. Тому придбання акцій біткоїн-фондів хедж-фондами може бути частиною арбітражної операції: фонд одночасно купує акції спотового фонду та продає ф’ючерси на біткоїн, не маючи чистої спрямованої позиції щодо криптовалюти.

Після завершення третього кварталу ситуація змінилася: за даними Galaxy Research, до 16 листопада фонди володіли на 38 531 біткоїн менше, а ціна біткоїна знизилася з $83 580 до $64 943.

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