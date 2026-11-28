Mercedes-Benz у Німеччині планує в грудні відновити програму добровільного звільнення для працівників поза виробництвом. За розрахунками Handelsblatt для інженерів у Баден-Вюртемберзі, 52-річний працівник за умови швидкого рішення може отримати до 422 тисяч євро вихідної допомоги.

Як повідомляє Der Spiegel із посиланням на Handelsblatt, програма триватиме десять місяців — до 30 вересня 2027 року. Компанія планує надіслати пропозиції більш ніж 30 тисячам співробітників, зокрема тим, хто перебуває на лікарняному понад шість тижнів. Участь є добровільною, однак Mercedes-Benz може відхилити заяву, щоб утримати фахівців на ключових посадах.

Умови програми

Програма поширюватиметься на службовців, майстрів, керівників команд, відділів і підрозділів. Уперше пропозиції також отримають керівники напрямів. Умовою є стаж роботи в Mercedes-Benz понад три роки станом на 1 грудня.

Для працівників віком до 39 років розмір виплати залежатиме від стажу. Наприклад, після 13 років роботи передбачено базову суму 17,5 тисячі євро та 18 місячних зарплат до оподаткування. Для працівників від 40 до 56 років ключовим критерієм є вік: 52-річний співробітник може отримати 22,5 тисячі євро базової виплати та 40 місячних окладів.

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Працівникам від 57 років пропонуватимуть достроковий вихід на пенсію з виплатою щонайменше 25 тисяч євро, яка часто сягає шестизначної суми. За перехід на режим часткової зайнятості перед пенсією передбачено додатково від 5 до 15 тисяч євро. Працівникам від 63 років пропонують фіксовані 25 тисяч євро, якщо до пенсії залишається щонайменше рік.

Премія за швидке рішення

Ті, хто погодиться на звільнення до кінця березня 2027 року, отримають додаткову турбопремію — 10% суми вихідної допомоги, але не менше 17,5 тисячі євро. За підрахунками Handelsblatt, для 52-річного інженера в Баден-Вюртемберзі загальна виплата може становити від 339 до 422 тисяч євро. Інженер віком 57 років, якому до 63-річчя лишається п'ять із половиною років, може отримати до 395 тисяч євро.

За даними Handelsblatt, у внутрішній комунікації Mercedes-Benz пояснив новий раунд погіршенням економічного середовища, зокрема слабкою динамікою в Китаї. У 2025 році концерн витратив на вихідні допомоги 1,6 мільярда євро, а за перші дев'ять місяців 2026 року — 405 мільйонів євро. Під час попередньої програми з квітня 2025-го до березня 2026 року компанію залишили близько 5,5 тисячі працівників.

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