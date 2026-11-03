У Йоганнесбурзі, ПАР, міська влада та Південноафриканська профспілка муніципальних працівників Samwu підписали додаток до угоди про паритет оплати праці, що стосується приблизно 35 тисяч працівників. Про домовленість оголосили у вівторок о 17:00, за кілька годин до голосування на місцевих виборах, повідомляє Daily Maverick.

Додаток пов'язаний з угодою про вирівнювання зарплат, укладеною за політичного посередництва у листопаді 2025 року. Він стосується запланованих виплат у діапазоні від 1,2 млрд до 5 млрд південноафриканських рандів. Початкову угоду оцінювали приблизно у 10,3 млрд рандів, а платежі за нею були заплановані до липня 2027 року.

Міська влада не повідомила, коли саме виплачуватиме кошти, яку суму ще має сплатити та з яких джерел фінансуватиме ці зобов'язання.

Занепокоєння щодо фінансування

Керівниця громадської організації JoburgCAN Джулія Фіш заявила, що працівники, яким роками не забезпечували належної оплати, заслуговують на коригування зарплат. Водночас вона застерегла, що фінансово проблемний муніципалітет не має брати на себе зобов'язання, здатні обтяжити майбутню адміністрацію або погіршити надання послуг жителям.

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Координатор Johannesburg Crisis Alliance Юнус Чамда зазначив, що працівники мають право на належні їм виплати, а жителі — на надійні муніципальні послуги та відповідальне управління публічними коштами. За його словами, угода має супроводжуватися прозорим і фінансово реалістичним планом, який захищатиме ключові послуги та інвестиції в інфраструктуру.

Фінансовий стан міста

У квітні міністр фінансів Енох Годонґвана доручив Йоганнесбургу зупинити виконання зарплатної угоди, назвавши її нефінансованою та такою, що загрожує фінансовій стійкості муніципалітету. За його даними, у 2024/25 фінансовому році місто заборгувало кредиторам 25,2 млрд рандів, тоді як кошти та їхні еквіваленти становили 3,9 млрд рандів.

За даними регіонального секретаря Samwu Тобані Нкосі, до кінця жовтня місто виплатило лише 1,2 млрд рандів, хоча ще 5,2 млрд рандів мали бути сплачені в липні. Бюджет Йоганнесбурга на 2026/27 рік передбачає 88,3 млрд рандів операційних видатків і 8,8 млрд рандів капітальних витрат. Виплата у 5 млрд рандів дорівнювала б більш ніж половині річного капітального бюджету міста, хоча капітальні кошти не можна просто спрямувати на зарплати.

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