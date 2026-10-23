Йорданія оголосила жалобу після нападу на церкву в Караку — Anadolu Agency

Йорданія оголосила триденну національну жалобу після нападу на грецьку православну церкву в селі Хамуд у південній провінції Карак. Унаслідок атаки загинули семеро людей. Як повідомляє Anadolu Agency, жалоба розпочалася 23 жовтня 2026 року.

Прапори приспустять

Прем'єр-міністр Джафар Хассан розпорядився приспустити прапори до пів щогли в міністерствах, урядових відомствах і публічних установах. Уряд заявив, що рішення відображає скорботу всіх йорданців і їхню солідарність у зв'язку з трагедією. Влада також висловила співчуття родинам загиблих і побажала пораненим швидкого одужання.

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Триває розслідування

Речник уряду та міністр комунікацій Мохаммад Момані пов'язав напад з екстремістською такфірською ідеологією, яка оголошує інших людей невірними. За його словами, слідчі перевіряють, чи мали нападники зв'язки з будь-якими організаціями. Висновки мають оприлюднити після завершення розслідування.

Момані заявив, що християни є невід'ємною частиною йорданського суспільства та мають глибоке історичне коріння в країні. Він додав, що правоохоронці продовжують розшукувати нападників і всіх причетних до злочину. Король Абдалла II у п'ятницю ввечері відвідав поранених у державній лікарні Карака після обіцянки застосувати найсуворіше покарання у відповідь на напад.

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