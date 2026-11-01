Йорданія перехопила 2 млн наркотичних пігулок на кордоні з Сирією — Jerusalem Post

Йорданські правоохоронці заявили, що запобігли контрабанді 2 мільйонів наркотичних пігулок через пункт пропуску Джабер на кордоні із Сирією. Як повідомляє Jerusalem Post, вантажівку з підозрілим вантажем зупинили під час її спроби в’їхати до Йорданії після отримання розвідувальної інформації про автомобіль.

Операція на пункті Джабер

Операцію провели співробітники Антинаркотичного департаменту Йорданії у координації з митною службою та іншими силовими відомствами. Йорданські органи безпеки не вперше повідомляють про спроби переправлення наркотиків із Сирії: контрабанда, зокрема каптагону, роками залишається однією з головних проблем на спільному кордоні.

За даними видання, за часів режиму Башара Асада сирійська влада підтримувала наркотрафік. Нинішній уряд Сирії, як пише Jerusalem Post, не підтримує контрабанду, однак мережі перевізників продовжують діяти. За деякими оцінками, контрабандні маршрути використовують район Ес-Сувейда на півдні Сирії на тлі сутичок між друзами та урядом.

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Інші інциденти на півдні Йорданії

Також поліція Карака вилучила дев’ять одиниць автоматичної зброї та GPS-пристрої після виявлення підозрілої сумки в районі Мухі. Речник Управління громадської безпеки бригадний генерал Амер Сартаві заявив, що сумку переносили теплові аеростати, а попередні результати розслідування вказують: її віднесло вітром від південного кордону королівства. Розслідування триває.

Міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шайбані, виступаючи на 22-му Манамському діалозі в Бахрейні, заявив про стратегічні відносини Дамаска й Аммана та тісну співпрацю у сфері безпеки й оборони. За його словами, безпека Йорданії є частиною безпеки Сирії, а безпека Сирії — частиною безпеки Йорданії.

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