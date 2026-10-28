Йорданія та Сирія створять комітет для розслідування авіаударів — Anadolu Agency
Йорданія та Сирія домовилися створити спільний безпековий комітет для розслідування авіаударів Йорданії на півдні Сирії та посилення координації задля захисту цивільних і суверенітету Сирії. Домовленості досягли під час телефонної розмови міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шаїбані та глава МЗС Йорданії Айман Сафаді, повідомляє Anadolu Agency.
Розслідування ударів
Комітет має вивчити обставини ударів, завданих у понеділок, та їхні наслідки. Також сторони планують розробити механізми обміну розвідданими й координації дій на місцях.
Сафаді висловив глибокий жаль через загибель цивільних та передав співчуття сирійському народу. За його словами, ударами були уражені об'єкти угруповання «Ісламська держава», а підставою стали розвіддані про підтверджені загрози та неминучі атаки проти Йорданії.
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Жертви та позиції сторін
За даними сирійського телеканалу Al-Ekhbariya з посиланням на управління охорони здоров'я провінції Дараа, внаслідок авіаударів загинули семеро людей, ще троє дістали поранення. Сирійський уряд заявив, що операція відбулася без попередньої координації з Дамаском, а МЗС Сирії передало Йорданії заперечення.
Йорданська армія заявила, що атакувала об'єкти груп, які, за її оцінкою, були пов'язані з нападом на людей, що оплакували загиблих у церкві села Хамуд у південній провінції Карак. За даними Управління громадської безпеки Йорданії, під час нападу на церкву загинули дев'ятеро людей.
Міністри наголосили на необхідності прямої безпекової координації для протидії спільним загрозам, захисту цивільних, а також боротьби з контрабандою зброї та наркотиків через кордон.