Йорданія та Сирія створять комітет для розслідування авіаударів — Anadolu Agency

Йорданія та Сирія домовилися створити спільний безпековий комітет для розслідування авіаударів Йорданії на півдні Сирії та посилення координації задля захисту цивільних і суверенітету Сирії. Домовленості досягли під час телефонної розмови міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шаїбані та глава МЗС Йорданії Айман Сафаді, повідомляє Anadolu Agency.

Розслідування ударів

Комітет має вивчити обставини ударів, завданих у понеділок, та їхні наслідки. Також сторони планують розробити механізми обміну розвідданими й координації дій на місцях.

Сафаді висловив глибокий жаль через загибель цивільних та передав співчуття сирійському народу. За його словами, ударами були уражені об'єкти угруповання «Ісламська держава», а підставою стали розвіддані про підтверджені загрози та неминучі атаки проти Йорданії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Жертви та позиції сторін

За даними сирійського телеканалу Al-Ekhbariya з посиланням на управління охорони здоров'я провінції Дараа, внаслідок авіаударів загинули семеро людей, ще троє дістали поранення. Сирійський уряд заявив, що операція відбулася без попередньої координації з Дамаском, а МЗС Сирії передало Йорданії заперечення.

Йорданська армія заявила, що атакувала об'єкти груп, які, за її оцінкою, були пов'язані з нападом на людей, що оплакували загиблих у церкві села Хамуд у південній провінції Карак. За даними Управління громадської безпеки Йорданії, під час нападу на церкву загинули дев'ятеро людей.

Міністри наголосили на необхідності прямої безпекової координації для протидії спільним загрозам, захисту цивільних, а також боротьби з контрабандою зброї та наркотиків через кордон.

Читай нас у