Йорданія висунула трьом чоловікам обвинувачення, пов’язані з тероризмом — Asharq Al-Awsat

У Йорданії трьом чоловікам висунули обвинувачення у злочинах, пов’язаних із тероризмом, після смертельного збройного нападу на церкву Святого Георгія в селі Хаммуд у провінції Ель-Карак. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, за даними влади, підозрюваними є двоє братів-йорданців та їхній родич, пов’язаний із ними шлюбом.

Напад під час похорону

23 жовтня озброєні нападники увірвалися на похорон у грецькій православній церкві. За даними влади, внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще 25 дістали поранення. Підозрювані втекли після нападу, однак їх затримали через три дні.

Прокурор Йорданії з питань державної безпеки заявив, що слідство завершило всі процедури у справі про напад на церкву Святого Георгія, який прокуратура назвала терористичною атакою. Влада характеризувала підозрюваних як прихильників радикальної екстремістської ідеології.

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Сім пунктів обвинувачення

Серед висунутих обвинувачень — вчинення терористичного акту, що спричинив смерть людини, використання зброї та боєприпасів для терористичного акту, зберігання зброї з терористичною метою, змова з метою вчинення теракту та пропаганда ідеології терористичного угруповання.

За йорданським законодавством щодо боротьби з тероризмом найтяжче з обвинувачень — вчинення терористичного акту, що призвів до смерті, — у разі обвинувального вироку може каратися смертною карою.

Після нападу Йорданія завдала ударів по «терористичних організаціях» у Сирії та заявила про ліквідацію понад 20 екстремістів. За даними видання, удари спричинили нетривалу дипломатичну кризу між Йорданією та Сирією.

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