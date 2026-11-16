Йорданія заблокувала Telegram на тлі нападу на церкву в Караку — Anadolu Agency

Йорданія 16 листопада заблокувала месенджер Telegram, пояснивши це протидією поширенню екстремізму та радикалізації через цифрові платформи. Про рішення повідомляє Anadolu Agency.

Причини блокування

У заяві Директорату громадської безпеки, яку поширило державне агентство Petra, зазначили, що обмеження має посилити цифрову безпеку, захистити користувачів і зменшити ризики незаконної діяльності на онлайн-платформах.

Відомство заявило, що захід спрямований на протидію використанню цифрових платформ для кіберзлочинів, погроз, шантажу та поширення незаконного контенту. Серед ризиків там назвали спроби пропагувати екстремізм і радикалізацію, що можуть загрожувати національній безпеці.

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Директорат наголосив, що діє відповідно до чинного законодавства та з міркувань громадської безпеки. Влада також заявила про намір і надалі вживати необхідних заходів проти злочинів і порушень у кіберпросторі. У заяві не уточнили, як довго триватиме блокування Telegram і які саме інциденти стали підставою для рішення.

Напад у губернаторстві Карак

Рішення ухвалили на тлі посилення безпекових побоювань після нападу 23 жовтня на людей, які були присутні на похороні у Грецькій православній церкві в південному губернаторстві Карак. Унаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще 34 дістали поранення.

Державний суд безпеки Йорданії напередодні засудив до страти трьох чоловіків, визнавши їх винними у здійсненні цього нападу.

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