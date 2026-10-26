Йорданія заявила про удари по укриттях бойовиків у Сирії — Jerusalem Post

Йорданія заявила, що її військово-повітряні сили в понеділок завдали ударів по об’єктах на півдні Сирії, які вона назвала укриттями бойовиків. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Заява Йорданії

За заявою Йорданії, рішення про удари ухвалили після того, як встановили зв’язок нападників, причетних до смертельної атаки на церкву минулого тижня, з групами, які йорданська сторона назвала терористичними і які діють на півдні Сирії.

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Реакція Сирії

Сирійська влада не надала негайних коментарів щодо повідомлення про удари. Також поки неясно, чи були ці дії скоординовані з Дамаском.

Jerusalem Post зазначає, що інформація про подію продовжує надходити. У статті не названо конкретних угруповань, з якими, за твердженням Йорданії, були пов’язані нападники. Видання також не навело кількості ударів, переліку цілей або даних про наслідки операції на момент публікації.

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