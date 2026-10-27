Йорданія заявила, що вбила понад 20 бойовиків ІД у Сирії — Cyprus Mail

Йорданія заявила, що під час авіаударів на півдні Сирії вбила понад 20 бойовиків угруповання «Ісламська держава». За заявою йорданської влади, удари завдали ввечері в понеділок у відповідь на напад на церкву в Йорданії, в якому загинули дев’ятеро людей. Йорданія пов’язала напад із бойовиками, які діяли по інший бік кордону.

Дані про жертви

Як повідомляє Cyprus Mail, сирійська сторона заявила про сімох загиблих унаслідок ударів, серед яких були троє дітей і жінка. Міністр урядових комунікацій Йорданії Мохаммед аль-Момані повідомив, що Йорданія висловила жаль через жертви серед цивільних.

У понеділок Йорданія заявила, що її військово-повітряні сили атакували сховища бойовиків на півдні Сирії. За твердженням Аммана, підозрювані у нападі на церкву були пов’язані з терористичними угрупованнями, які базуються там. Відповідальність за напад поки не взяла на себе жодна група, однак Йорданія заявила, що цілями авіаударів були члени «Ісламської держави».

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперечка щодо координації

Йорданські силовики також повідомили про затримання двох братів та їхнього швагра після перестрілки, пов’язаної з нападом на церкву. Водночас заяви сторін про проведення авіаударів розійшлися: йорданські військові стверджували, що діяли в координації з Дамаском, тоді як сирійський уряд заявив про відсутність попереднього узгодження та оголосив розслідування.

Міністерство закордонних справ Сирії засудило удари як порушення суверенітету країни. Водночас Дамаск повідомив про координацію з Амманом і намір створити спільний безпековий комітет для посилення охорони кордону та запобігання подібним інцидентам.

Читай нас у