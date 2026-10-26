Йорданія затримала трьох підозрюваних у нападі на церкву — The National

Сили безпеки Йорданії затримали трьох підозрюваних у нападі на церкву в селі Хамуд у провінції Карак, унаслідок якого загинули дев’ятеро людей і ще 40 зазнали поранень. Про це повідомляє The National з посиланням на державне агентство Petra.

Затримання підозрюваних

Директорат громадської безпеки Йорданії заявив, що правоохоронці знайшли трьох підозрюваних рано-вранці в понеділок у покинутому будинку. За даними відомства, вони відмовилися здатися та відкрили вогонь по силовиках.

Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і затримали всіх трьох після того, як ті зазнали поранень. Серед працівників сил безпеки постраждалих немає. На місці вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси.

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Напад під час похорону

Озброєні нападники відкрили вогонь у церкві під час похорону. Директорат громадської безпеки не повідомив про ймовірну належність затриманих до будь-якого угруповання.

Міністр внутрішніх справ Йорданії Мазен аль-Фарая у п’ятницю заявив, що напад здійснили екстремісти, однак додав, що тоді було зарано встановлювати, чи мають вони зв’язки з відомими групами всередині країни або за її межами. Відповідальність за атаку ніхто не взяв.

У неділю сотні йорданців із різних регіонів країни взяли участь у похоронній службі за вісьмома з дев’яти загиблих християн. Служба відбулася в тій самій церкві в Хамуді, де стався напад. Король Абдалла в п’ятницю назвав стрілянину тероризмом і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

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