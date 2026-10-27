Йорданія завдала авіаударів по Сирії після нападу на церкву — Der Spiegel

Йорданські ВПС атакували цілі на півдні Сирії після нападу на грецько-православну церкву в йорданській провінції Карак, унаслідок якого загинули дев’ятеро людей. Як повідомляє Der Spiegel, йорданська армія назвала операцію відповіддю на напад, що стався у п’ятницю.

Удари на півдні Сирії

Йорданські військові заявили, що бойові літаки знищили кілька позицій «терористичних організацій», які, за твердженням армії, були пов’язані з нападниками. За їхніми словами, серед членів цих угруповань є загиблі та поранені.

Сирійське державне агентство Sana повідомило, що ударів зазнала південна провінція Дараа. За його даними, загинули восьмеро людей, зокрема троє дітей та літній чоловік. Відомості про жертв і уражені цілі незалежно не підтверджені.

Закриття прикордонного переходу

Уряд Сирії заявив, що Йорданія не координувала авіаудари із сирійською стороною. За даними Sana, сирійська влада розпочала розслідування атак і зв’язалася з Йорданією для обговорення ситуації. Дамаск також наголосив на потребі координації безпекових заходів у прикордонних районах.

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Сирія оголосила про припинення руху людей і товарів в обох напрямках через прикордонний пункт Насіб — головний перехід між двома країнами. Причиною назвали «поточні обставини».

Під час нападу на церкву Святого Георгія в Хаммуді озброєні чоловіки вбили дев’ятьох людей, які були на траурній церемонії. У понеділок йорданські силовики затримали трьох підозрюваних. За даними поліції, вони забарикадувалися в покинутому будинку та стріляли у правоохоронців; усіх трьох поранили й госпіталізували.

Міністр внутрішніх справ Йорданії Мазен аль-Фарая заявив, що затримані є громадянами Йорданії та що даних про їхні контакти або співпрацю з іноземними угрупованнями немає. Водночас йорданська армія повідомила про удари по позиціях груп, які вона пов’язує з нападниками.

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