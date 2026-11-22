Захисник «Манчестер Юнайтед» Лені Йоро отримав червону картку на восьмій хвилині матчу з «Ліверпулем» на «Енфілді» після фолу на форварді Александері Ісаку. Вилучення стало найшвидшим для «Манчестер Юнайтед» у матчах Прем’єр-ліги. Як повідомляє BBC Sport, арбітр Сем Барротт одразу зафіксував порушення та вилучив Йоро.

Епізод із фолом на Ісаку

Рональд Араухо виконав довгу передачу вперед на Ісака. Шведський нападник торкнувся м’яча, після чого Йоро зіткнувся з ним зі спини та збив з ніг. На момент порушення Ісак рухався прямо до воріт у центральній зоні, а захисників, які могли б його підстрахувати, поруч не було.

Ключовим для оцінки епізоду було питання, чи зміг би Ісак зберегти контроль над м’ячем. Перед контактом із суперником нападник зробив важкий дотик і відпустив м’яч на кілька метрів уперед. Арбітр і відеоасистент Джон Брукс мали визначити, чи встиг би Ісак дістатися м’яча раніше за воротаря Сенне Ламменса та чи мав би він очевидну нагоду забити.

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Чому VAR не змінив рішення

Правила щодо позбавлення очевидної гольової нагоди передбачають оцінку відстані до воріт, напрямку атаки, імовірності контролю над м’ячем, а також розташування гравців. BBC Sport називає випадок прикордонним: за наявності сумнівів VAR не повинен втручатися, оскільки для перегляду необхідна очевидна помилка арбітра.

Колишній півзахисник «Ліверпуля» та збірної Англії Денні Мерфі заявив, що не сумнівався у правомірності червоної картки. Ексзахисник «Манчестер Юнайтед» Гарі Невілл також підтримав рішення, назвавши дії Йоро запізнілими та необережними. Водночас BBC Sport зазначає, що схожі епізоди цього сезону отримували різні оцінки, тому клуб може подати апеляцію.

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