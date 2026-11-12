Йост Лейтен одноосібно очолив таблицю DP World Tour Championship після першого раунду на полі Earth Course комплексу Jumeirah Golf Estates. Він пройшов раунд за 67 ударів, або п’ять нижче пару, та випереджає данця Якоба Скова Олесена на один удар.

Лідерство Лейтена

Лейтен, який був останнім у складі учасників турніру та посідав 56-те місце в сезонному рейтингу, несподівано вийшов у лідери. Олесен певний час ділив першу позицію, але завершив день із результатом чотири нижче пару.

Рорі Макілрой, Віктор Перес, Грегоріо Де Лео, Фредді Шотт і Франческо Лапорта мають по три нижче пару та відстають від лідера на два удари. Макілрой розпочав турнір із 69 ударів, зробивши п’ять берді та два богі за вітряної погоди.

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Шанси Макілроя в Race to Dubai

На останній лунці пар-5 Макілрой не реалізував шанс на ігл, який дозволив би йому випередити Еухеніо Чакарру в прогнозованому заліку Race to Dubai. Щоб зберегти шанс обійти Чакарру в сезонному рейтингу та здобути восьмий титул Race to Dubai, який зрівняє рекорд, Макілрою потрібно фінішувати щонайменше четвертим.

Лідер сезону Чакарра відкрив змагання раундом у 72 удари, на рівні пару, повідомляє Sky Sports News.

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