IPO Anthropic на $64 млрд уже перепідписали вшестеро — Channel NewsAsia

Під час роудшоу у США книгу заявок на первинне публічне розміщення акцій Anthropic на $64 млрд до кінця четверга перепідписали вшестеро. Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомляє Channel NewsAsia, яка опублікувала матеріал Reuters.

За словами одного зі співрозмовників, наприкінці першого дня роудшоу, у вівторок, обсяг заявок приблизно вдвічі перевищував кількість доступних акцій. Інше джерело повідомило, що до завершення четверга книгу заявок перепідписали вшестеро. Роудшоу має тривати до наступної середи, коли компанія зі сфери штучного інтелекту, як очікується, визначить ціну розміщення.

Anthropic та її банки проводять зустрічі з потенційними інвесторами в Нью-Йорку, Бостоні та Сан-Франциско. За словами двох джерел, інтерес інституційних інвесторів до IPO Anthropic перевищує показники перших днів роудшоу SpaceX. Reuters раніше повідомляло, що IPO SpaceX було перепідписане вдвічі наприкінці другого дня презентацій.

Попит на велике розміщення

Банкіри та інвестори назвали ранній попит значним з огляду на масштаб пропозиції. Водночас для багатьох очікуваних IPO однозначний показник перепідписки вважають помірним. Співрозмовники очікують істотного збільшення книги заявок упродовж роудшоу, однак застерігають, що параметри розміщення та попит на акції можуть змінитися. Anthropic відмовилася від коментарів.

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Питання щодо оцінки

Інвестори оцінюють, чи зможе Anthropic зберегти перевагу в розробці передових моделей штучного інтелекту на тлі конкуренції, зокрема з Google компанії Alphabet. Також вони розглядають, чи збереже чатбот Claude лідерство не лише у програмуванні, а й на ширшому ринку працівників інтелектуальної праці.

За даними двох джерел, банки оцінюють прогнозований виторг Anthropic у 2028 році приблизно у $270–280 млрд і використовують цей показник у моделях оцінки. Окремі прогнози аналітиків передбачають виторг на рівні $52–53 млрд у 2026 році та $135–137 млрд у 2027-му. Водночас один інвестор, який аналізував IPO, але не подав заявку, має прогноз на 2028 рік приблизно на 30% нижчий за оцінки аналітиків.

Деякі інвестори також висловили обережність через обмежені відповіді компанії на частину запитань під час роудшоу. За словами одного з учасників, на одній із групових презентацій не було конференц-дзвінка, який дав би інституційним інвесторам змогу поставити запитання. Morgan Stanley відмовився від коментарів, а Goldman Sachs не відповів на запит Reuters.

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