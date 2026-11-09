IPO НПЗ Dangote не досягло цілі у 10 млн інвесторів — The Rio Times

У Лагосі, Нігерія, голова Dangote Industries Аліко Данготе заявив, що первинне публічне розміщення акцій нафтопереробного заводу Dangote не досягло мети залучити 10 мільйонів роздрібних інвесторів. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на його виступ на 25-й щорічній конференції WIMBIZ.

За словами Данготе, до цільового показника не вдалося дійти через обмежені строки проведення пропозиції та недостатню поінформованість людей про спосіб придбання акцій. Він також зазначив, що остаточну кількість інвесторів ще не визначили, однак, на його думку, показник наблизився до запланованого.

Умови пропозиції

У межах пропозиції, яку назвали The People’s IPO, інвесторам запропонували 4,1 мільярда звичайних акцій по 525 нігерійських наїр за штуку. Мінімальна заявка становила 10 акцій, тобто 5 250 наїр. За повного розміщення вартість пакета акцій мала сягнути близько 2,15 трильйона наїр, або приблизно 1,6 мільярда доларів США.

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Пропозиція стартувала 14 вересня 2026 року. Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії погодила продовження терміну її завершення до 27 жовтня.

Розподіл акцій

Станом на 8 листопада компанія не оприлюднила офіційної кількості учасників IPO та остаточних результатів розподілу акцій. Також не було підтверджено дату такого розподілу. Раніше називалася орієнтовна дата 10 листопада, однак ані компанія, ані регулятор її не підтвердили.

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