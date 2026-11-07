Державний Інститут соціального страхування Парагваю (IPS) заявив, що виплачуватиме пенсії у встановлені строки після початку процедури врегулювання щодо Ueno Bank. Через цей банк виплати отримували близько 32 тисяч пенсіонерів, для яких IPS розпочав оформлення рахунків в іншій фінансовій установі.

Як повідомляє The Rio Times, 3 листопада 2026 року Центральний банк Парагваю оголосив про початок процедури врегулювання щодо Ueno Bank. Регулятор пояснив це тим, що показник платоспроможності банку впав нижче половини встановленого мінімуму. Банк обслуговував майже 3 млн клієнтів, а кошти вкладників були заморожені після переходу установи під контроль центробанку.

Запевнення IPS

Виконувачка обов’язків президентки IPS Мірта Аріас заявила, що інститут виконає свої зобов’язання у визначені дати. За її словами, IPS створив технічну та юридичну групи для захисту власних коштів. Аріас також назвала інститут привілейованим кредитором, тобто таким, що розраховує на пріоритетність своїх вимог перед багатьма іншими.

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Фінансова менеджерка IPS Гладіс Вера повідомила, що пенсійні виплати фінансуються за рахунок внесків працівників і роботодавців та не залежать від фінансових інвестицій інституту.

Переведення рахунків

IPS поки не назвав банк, до якого переведуть рахунки 32 тисяч пенсіонерів, але пообіцяв повідомити деталі найближчими днями. Додаткову щорічну виплату пенсіонерам, відому в Парагваї як аґуінальдо, мають розпочати 17 листопада 2026 року. В інституті зазначили, що ці кошти забезпечені відсотками та доходами, які вже були зарезервовані.

6 листопада Сенат Парагваю усунув із посади президента Сантьяго Пенью. Віцепрезидент Педро Альяна склав присягу як глава держави.

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