«Іпсвіч» зіграв унічию 2:2 з «Астон Віллою» у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Портман Роуд». Господарі двічі поступалися в рахунку, але щоразу відігравалися. Як повідомляє Sky Sports, матч відвідали 29 158 глядачів.

Голи в першому таймі

«Астон Вілла» відкрила рахунок на 16-й хвилині. Аліссон скористався передачею Йогана Манзамбі та вивів гостей уперед. До цього Бубакар Камара не реалізував нагоду для взяття воріт. Уже на 18-й хвилині Емерсонн зрівняв рахунок, отримавши простір у штрафному майданчику суперників.

На 27-й хвилині команда з Бірмінгема знову повела в рахунку. Жоау Гомес забив після подачі з кутового, виконавши акробатичний удар.

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Другий камбек господарів

«Іпсвіч» вдруге відновив рівновагу на 56-й хвилині. Лейф Девіс головою завершив атаку, яку лівим флангом розвинув Хуліо Енсісо.

Для «Астон Вілли» це був восьмий поспіль матч Прем’єр-ліги без поразок — найдовша чинна безпрограшна серія в турнірі. Водночас команда зіграла внічию вчетверте поспіль. «Іпсвіч» не може перемогти в чемпіонаті вже шість матчів; довша поточна серія без перемог лише у «Манчестер Юнайтед» — десять ігор.

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