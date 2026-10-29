Ірак довічно ув’язнив трьох французів за участь в ІДІЛ — The National

Кримінальний суд району Карх у Багдаді засудив трьох громадян Франції до довічного ув’язнення за членство в угрупованні «Ісламська держава» (ІДІЛ). За іракським законодавством таке покарання означає 20 років позбавлення волі. Вироки автоматично перегляне Касаційний суд упродовж 30 днів.

Як повідомляє The National, загальна кількість громадян Франції, засуджених цього тижня в межах цього процесу, сягнула десяти. Розгляд справ є частиною масового судового процесу щодо 47 французів, яких у липні 2025 року перевели з північного сходу Сирії до Іраку.

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У вівторок той самий суд виніс перші рішення у цій справі щодо семи французів. Шестеро з них отримали довічні терміни, ще одного засудили до 15 років ув’язнення. Засідання проводив суддя Мохаммед Салман; на них були присутні призначені судом адвокати та представники посольства Франції.

Салман заявив кожному з підсудних, що наявних доказів достатньо для визнання вини. За його словами, висунуте обвинувачення передбачає смертну кару, однак суд вирішив дати підсудним можливість виправитися та змінити своє життя.

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Заяви засуджених

Серед засуджених у четвер — 32-річний Шарлі Сун Реймон в’єтнамського походження, який в ІДІЛ узяв ім’я Абу Суф’ян аль-Фарансі. Він визнав провину та заявив суду, що протягом восьми років його свідомість зазнавала впливу пропаганди угруповання, а тепер він усвідомив скоєне.

Реймон стверджував, що поїхав до Туреччини на запрошення сестри та не мав наміру їхати до Сирії. За його версією, бойовики ІДІЛ переконали його залишитися після перетину кордону. Суд поставив під сумнів частину цих пояснень, зокрема щодо його участі в боях у Багузі 2019 року та виявлених у Франції на його телефоні матеріалів екстремістського змісту.

Ще один засуджений, 42-річний Камаль Хабіб Ахмед бін Мубарак, сказав, що до радикалізації його підштовхнула пропаганда угруповання. Він також визнав провину, заявив про зречення ІДІЛ і попросив вибачення у жертв та їхніх родин.

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