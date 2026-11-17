OilPrice повідомляє, що Ірак і американська нафтогазова компанія Chevron погодили комерційні умови угоди щодо розробки нафтового родовища Західна Курна-2 на півдні країни. Формальне підписання документа сторони очікують до 31 грудня 2026 року — до завершення ексклюзивного періоду переговорів Chevron, який триває до лютого 2027 року.

За даними видання, домовленостей досягли після зустрічі міністра нафти Іраку Басіма Мухаммеда Худайра аль-Абаді з віцепрезидентом Chevron з розвитку бізнесу Джо Куком.

Переговори щодо Насирії відокремили

Джерело OilPrice, яке співпрацює з іракським Міністерством нафти, заявило, що віцепрем’єр-міністр Іраку з енергетики Мохсен аль-Мандалаві під час листопадового візиту делегації Chevron доручив пришвидшити переговори щодо Західної Курни-2. Сторони вирішили не пов’язувати цю угоду з окремими переговорами про розробку нафтового родовища Насирія, які продовжуватимуться повільніше.

У вересні Міністерство нафти Іраку уклало з Chevron контракт на технічні консультації для державної Basra Oil Company щодо окремих аспектів родовища. За даними OilPrice, Basra Oil Company управляє Західною Курною-2 після фактичного виходу російського «Лукойлу» з проєкту в листопаді 2025 року.

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Запаси та можливий видобуток

Родовище розташоване приблизно за 65 кілометрів на північний захід від Басри та має близько 14 млрд барелів запасів нафти. За часів розробки «Лукойлом» воно стабільно видобувало близько 400 тис. барелів на добу, що тоді становило приблизно 9% загального нафтовидобутку Іраку.

Джерело OilPrice стверджує, що робочий орієнтир іракського Міністерства нафти для пікового видобутку на Західній Курні-2 становить 800 тис. барелів на добу. Раніше контракт «Лукойлу» передбачав піковий показник 1,2 млн барелів на добу після зниження початкової цілі у 1,8 млн барелів.

Видання пов’язує прискорення домовленостей із потребою Багдада наростити нафтові доходи, залучити технологічні та фінансові можливості Chevron, а також отримати підтримку США.

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