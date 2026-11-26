Ірак і Туреччина обговорили в Багдаді підготовку до закладення фундаменту та початку будівництва транспортного коридору Development Road на початку 2027 року. Прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді прийняв міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіра Уралоглу. Про це повідомляє The National.

Залізниця та порт

На переговорах ішлося також про двосторонню співпрацю у сферах транспорту, торгівлі та інвестицій. Аль-Заїді наголосив на важливості проєкту для Іраку й Туреччини, зокрема його залізничної складової. Він доручив розпочати роботи на старому маршруті, які, як очікується, мають завершитися менш ніж за рік, паралельно з будівництвом нового маршруту.

Іракський уряд також планує збільшити кількість і пропускну спроможність морських причалів у порту Гранд-Фау. Це має підготувати порт до очікуваного обсягу комерційних перевезень новим коридором.

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Маршрут до Європи

Development Road, який також називають «сухим каналом», має простягнутися приблизно на 1200 кілометрів від порту Гранд-Фау в Басрі на узбережжі затоки до пункту Фіш-Хабур-Овакьой на турецькому кордоні. Далі маршрут з’єднається з турецькими залізничними та автомобільними мережами, вийшовши до середземноморського порту Мерсін і далі до Європи.

Проєкт вартістю від 17 млрд до 20 млрд доларів передбачає двоколійну залізницю, багатосмугове шосе, промислові й логістичні центри, сухі порти, телекомунікаційні кабелі та нові міста вздовж маршруту. За технічними планами, пасажирські поїзди зможуть рухатися зі швидкістю до 300 км/год, вантажні — до 140 км/год.

Іракські посадовці заявляють, що доставка вантажів до Європи цим коридором триватиме близько 25 днів проти 36 днів через Суецький канал. Першу фазу проєкту планують завершити у 2028 році, наступні — у 2033 та 2050 роках. Водночас ключовим питанням залишається фінансування: Туреччина запропонувала механізм, за яким залізницю будуватимуть в обмін на іракську нафту.

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