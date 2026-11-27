Влада Іраку розпорядилася передати під федеральний контроль нафтовий експорт Курдистанського регіону, прикордонні переходи та нафтові родовища, що перебувають під охороною курдських сил. Про це повідомляє OilPrice.

Контроль над експортом і кордонами

За даними видання, розпорядження прем'єр-міністра Алі аз-Заїді від 24 листопада передбачає передачу всіх прикордонних пунктів у Курдистані Федеральному управлінню прикордонних портів. Регіональний уряд Курдистану не зможе схвалювати експорт нафти поза процедурами федерального міністерства нафти.

Міністерство також має отримати контроль над родовищами в Кіркуку, Ніневії, Салах-ед-Діні та Діялі, які охороняють курдські сили. У матеріалі зазначено, що до цього переліку, імовірно, належить і родовище Хормала.

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Рішення суду та реакція курдських партій

Федеральний верховний суд Іраку, розглянувши звернення аз-Заїді, постановив, що питання кордонів, митниці та контролю за нафтовим експортом належать до повноважень федеральної влади. Суд також обмежив повноваження регіональної адміністрації територією, яку вона контролювала станом на 19 березня 2003 року.

26 листопада федеральні прикордонні сили закрили два переходи на кордонах із Сирією та Іраном, якими керував уряд Курдистану. Демократична партія Курдистану та Патріотичний союз Курдистану спільно назвали ці заходи червоною лінією. Лідери Іраку домовилися розпочати національний діалог 1 грудня, а 14 грудня суд має розглянути позов щодо визнання уряду Масрура Барзані тимчасовим.

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