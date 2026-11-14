В Іраку до району Джурф-ас-Сахр у провінції Бабіль направили військових на тлі розслідування підозр у контрабанді пального. Як повідомляє Jerusalem Post, іракська безпекова комісія почала перевірку ймовірної контрабанди пального в районі, який вважають одним з опорних пунктів проіранського угруповання «Катаїб Хезболла».

За даними видання, перед зустріччю членів комісії з командирами, яких вважають представниками «Катаїб Хезболла», у районі зафіксували масштабне військове розгортання. Керівник іракського осередку безпекових медіа Саад Маан заперечив причетність угруповання до ймовірної схеми.

Перевірка підозр у контрабанді

Джерело в системі безпеки повідомило Shafaq News, що комісія вже провела первинну інспекцію. За його словами, її сформував прем’єр-міністр Алі аз-Заїді та підпорядкував Силам народної мобілізації. До складу комісії увійшли представники офісу прем’єра, розвідувальних і антикорупційних структур, Міністерства нафти, сил безпеки, судово-експертних органів та енергетичної поліції.

За даними Jerusalem Post, у закритій 19-сторінковій оцінці МВС Іраку йшлося про чотири місця, де нафта, ймовірно викрадена з державних трубопроводів, могла перероблятися або зберігатися. Слідчі, як стверджується, використали супутникові знімки за п’ять років і припустили, що такі операції могли початися у 2021 році.

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У документі описано рух автоцистерн через офіційні блокпости та зазначено, що незаконне переміщення нафти в Джурф-ен-Насрі триває через контроль і захист з боку одного зі збройних угруповань. Раніше джерело в МВС заявляло телеканалу Alhurra, що «Катаїб Хезболла» повністю контролює район. Водночас судових висновків, які б підтверджували ці твердження, немає.

Стратегічний район

Джурф-ас-Сахр, також відомий як Джурф-ен-Наср, розташований на південний захід від Багдада неподалік Євфрату та шляхів до шиїтських святинь у Кербелі й Наджафі. У 2014 році іракські сили за підтримки шиїтських воєнізованих формувань та іранських радників відбили район в «Ісламської держави». Після цього територія стала закритою військовою зоною, а багато переміщених місцевих жителів досі не можуть повернутися, зазначає видання.

Прем’єр-міністр Алі аз-Заїді також розпорядився передати підозрюваних до судових органів і звільнити кількох посадовців у сфері безпеки та управління. Розслідування відбувається на тлі суперечок між Багдадом і «Катаїб Хезболла» щодо підпорядкування озброєних угруповань державному контролю.

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