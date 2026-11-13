Ірак очікує перші партії систем ППО найближчим часом — The National

Ірак уклав контракти на закупівлю сучасних систем протиповітряної оборони, а перші партії очікує отримати найближчим часом. Про це заявив командувач ППО країни генерал-лейтенант Муханнад Галіб аль-Асаді, повідомляє The National.

За словами аль-Асаді, закупівлі є частиною триетапної стратегії розвитку іракської протиповітряної оборони, що передбачає виявлення та перехоплення повітряних загроз. Він зазначив, що технічні делегації перевірили та протестували кілька сучасних систем ППО й видів озброєння перед ухваленням рішення про закупівлю.

Навчання військових

Командувач не назвав ані типів замовлених систем, ані держав-постачальників. Він повідомив, що частину контрактів уже профінансовано, а деякі із законтрактованих систем, за його словами, продемонстрували високу ефективність у поточному регіональному конфлікті.

Ірак уже почав направляти військовослужбовців до країн-виробників для навчання роботі з новим обладнанням. Аль-Асаді наголосив, що після придбання техніку неможливо одразу розгорнути: для цього потрібні інфраструктура, підготовка персоналу й операційна підготовка.

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Захист енергетичної інфраструктури

Ірак прагне усунути давні прогалини в контролі та захисті свого повітряного простору. Потреба в цьому посилилася після завершення наприкінці вересня місії міжнародної коаліції на чолі зі США проти угруповання «Ісламська держава», яка вивела з країни військових і обладнання, зокрема засоби ППО.

Аль-Асаді також повідомив, що командування ППО отримало дозвіл провести наступного тижня тактичні навчання з бойовими стрільбами. Військові відпрацьовуватимуть перехоплення літаків, що порушують повітряний простір Іраку, та протидію ударним дронам за допомогою наявної артилерії.

Питання захисту енергетичних об’єктів стало особливо актуальним після атаки на газове родовище Хор-Мор у Курдистані. Вона спричинила пожежу та зупинку постачання газу на кілька електростанцій, що скоротило подачу електроенергії в районах під управлінням Курдського регіонального уряду.

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