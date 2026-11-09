Ірак планує видобувати 10 млн барелів нафти на добу до 2032 року — The National

Ірак планує збільшити видобуток нафти до 7 млн барелів на добу до 2030 року та до 10 млн барелів на добу до 2032-го. Про це прем’єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді заявив у Багдаді під час розмови з прем’єр-міністром Курдистанського регіону Масруром Барзані, повідомляє The National.

За словами аль-Заїді, близько 1 млн барелів на добу в запланованому обсязі має забезпечити Курдистанський регіон. Він заявив, що збільшення видобутку позитивно позначиться на розвитку та економіці всієї країни.

Переговори з ОПЕК

Міністр нафти Іраку Басім Мухаммед Худайр повідомив державному агентству INA, що Багдад веде переговори з ОПЕК про підвищення експортної квоти. За його словами, країна прагне наростити видобуток, щоб отримати кошти для інфраструктурних проєктів та урядових програм.

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Виробнича квота ОПЕК для Іраку становить 4,431 млн барелів на добу. До початку війни з Іраном країна видобувала приблизно 4,4 млн барелів на добу. Нафтові доходи зазвичай забезпечують близько 90% надходжень до державного бюджету.

Експорт і нові маршрути

У жовтні експорт іракської нафти становив близько 3,4 млн барелів на добу. Раніше постачання різко скоротилися через перебої в Ормузькій протоці: експорт знизився з 3,36 млн барелів на добу в лютому до 131 тис. барелів на добу у квітні. Щомісячні нафтові доходи Іраку до падіння експорту становили близько 7 млрд доларів.

Для реалізації планів Багдад прагне завершити багатомільярдні нафтогазові угоди, переважно з американськими компаніями Chevron, HKN Energy і Halliburton. Також Ірак розглядає нові маршрути експорту через трубопроводи до сирійського порту Баніяс, йорданської Акаби та турецького Джейхана, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

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