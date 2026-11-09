Ірак уклав зі США угоду про перевезення нафти вздовж Оману — OilPrice

Ірак уклав зі Сполученими Штатами домовленість, що передбачає перевезення іракської нафти коридором уздовж узбережжя Оману та має сприяти збільшенню експорту. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters.

Втрати через перебої з експортом

Міністр закордонних справ Іраку в розмові з Al Jazeera заявив, що країна втратила близько 60 млрд доларів через пов’язані з війною перебої в експорті сирої нафти. Ірак є другим за обсягами експорту нафти учасником ОПЕК після Саудівської Аравії та майже цілком залежить від Ормузької протоки для постачання сировини на світові ринки.

За даними видання, після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого видобуток на південних родовищах Іраку в перші місяці скоротився на 70% — до 1,3 млн барелів на добу. Причиною стали обмежені можливості зберігання нафти та неможливість експортувати її через заблоковану Ормузьку протоку.

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Відновлення постачань

У жовтні Ірак експортував у середньому близько 3,4 млн барелів нафти на добу, що майже відповідає довоєнному рівню в 3,3–3,5 млн барелів. У вересні цей показник становив 2,65 млн барелів на добу.

Міністр нафти Іраку Бассем Мухаммед Худайр повідомив, що країна експортує сировину трьома маршрутами: через Ормузьку протоку, Джейхан та автоцистернами через Сирію. Уряд також інвестує в нові трубопроводи й експортні термінали на узбережжі Іраку та прагне наростити експорт до 5 млн барелів на добу.

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