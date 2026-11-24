Ірак відмовився прийняти оцінку ОПЕК+, за якою країна здатна стабільно видобувати менш як 5 млн барелів нафти на добу. Багдад наполягає, щоб організація визнала його виробничі потужності на рівні близько 6 млн барелів на добу, повідомляє OilPrice.

Питання квот на 2027 рік

За чинною домовленістю ОПЕК+ ліміт Іраку на видобуток становить 4,431 млн барелів на добу. Визнання вищої виробничої потужності може посилити позицію Багдада в питанні більшої квоти. На найближчій недільній зустрічі групи, як очікується, обговорюватимуть цільові рівні видобутку на 2027 рік.

Перед визначенням дозволених обсягів видобутку ОПЕК+ залучила зовнішніх консультантів для оцінки виробничих можливостей країн-учасниць. Збільшення квоти Іраку означало б або додаткову пропозицію нафти на ринку, або скорочення дозволеного видобутку для інших членів групи.

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Розбіжності у даних про видобуток

Раніше цього місяця міністр нафти Іраку Басім Мохаммед Худайр заявив, що країна вже видобуває понад 5 млн барелів на добу. Він також стверджував, що Ірак дотримується вимог ОПЕК+, оскільки його експорт перебуває в прийнятних межах. Водночас обмеження ОПЕК+ стосуються видобутку, а не експорту, і нафта для внутрішнього споживання не виключається з квоти.

У листопадовому звіті ОПЕК зазначено, що Багдад повідомив про видобуток у жовтні на рівні 4,888 млн барелів на добу. Незалежні джерела ОПЕК оцінили цей показник у 4,491 млн барелів. Різниця між оцінками становить майже 400 тис. барелів на добу, а навіть нижча оцінка приблизно на 60 тис. барелів перевищує встановлений для Іраку ліміт.

Оцінка Міжнародного енергетичного агентства

Міжнародне енергетичне агентство оцінює сталі виробничі потужності Іраку в 4,87 млн барелів на добу, що істотно нижче за заявлений Багдадом рівень у 6 млн барелів. Раніше цього року Ірак погрожував вийти з ОПЕК у разі незадовільного розподілу квот, але згодом відкликав це попередження.

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