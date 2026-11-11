Ірак відкрив пункт Аль-Шиб на кордоні з Іраном і закриє Мандалі — Asharq Al-Awsat

Ірак відновив роботу прикордонного пункту пропуску Аль-Шиб на кордоні з Іраном, який був закритий із 21 жовтня. Водночас влада країни вирішила тимчасово закрити пункт Мандалі в провінції Діяла з п’ятниці, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Технічні процедури на кордоні

Голова Управління прикордонних портів Іраку Омар аль-Ваелі заявив, що Аль-Шиб поновив роботу після виконання необхідних технічних процедур. Закриття Мандалі також має дати змогу провести відповідні технічні роботи.

Ці рішення ухвалили після того, як міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн раніше повідомив про офіційне звернення Міністерства фінансів США до Багдада. За його словами, американське відомство просило закрити всі прикордонні переходи з Іраном, за винятком двох.

Посередництво між Тегераном і Вашингтоном

Хусейн також підтвердив, що таємний візит прем’єр-міністра Іраку Алі аз-Заїді до Тегерана був спробою зблизити позиції Ірану та США. На полях Паризького форуму миру він сказав Іракському інформаційному агентству, що Багдад прагне зменшити напруженість через економічні наслідки закриття Ормузької протоки та втрати внаслідок війни США проти Ірану.

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За даними неназваного високопосадовця іракського уряду, аз-Заїді передав Тегерану американське повідомлення з можливим форматом врегулювання конфлікту. Іранська сторона, за словами співрозмовника видання, попросила додатковий час для відповіді. Агентство Fars повідомило, що іракський прем’єр минулої п’ятниці провів у Тегерані кілька годин і зустрівся зі спікером парламенту Ірану Мохаммадом Багером Галібафом, який очолює переговорну делегацію країни.

Обмеження для іранських літаків

Іранська футбольна федерація 11 листопада заявила, що Ірак не дозволив прямому рейсу зі збірною Ірану приземлитися в аеропорту Басри. Команда мала взяти участь у товариському турнірі за участю збірних Іраку, Лівану та Палестини, тому вирушила до іранського Абадана, звідки мала дістатися Басри автомобілем.

Представник Міністерства транспорту Іраку повідомив виданню, що іранським літакам дозволено приземлятися лише в аеропорту Наджафа. Він додав, що заборона на посадку іранських літаків в інших аеропортах Іраку залишається чинною, аби уникнути санкцій Міністерства фінансів США.

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