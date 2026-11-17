Ірак відновив експорт сирої нафти до Туреччини трубопроводом Кіркук–Джейхан. Початковий обсяг прокачування становить 120 тисяч барелів на добу, повідомляє The National з посиланням на державне Іракське інформаційне агентство.

План збільшення обсягів

Міністр нафти Іраку Бассім Худайр заявив, що обсяги прокачування 960-кілометровим трубопроводом поступово збільшать до 500 тисяч барелів на добу. За його словами, це стало можливим після успішного завершення технічного обслуговування, відновлювальних робіт, технічних та експлуатаційних випробувань.

Міністр назвав відновлення маршруту стратегічним кроком для нарощування експортних можливостей Іраку та диверсифікації напрямків постачання нафти. Він також зазначив, що північний маршрут дає змогу продавати сиру нафту без цінових знижок і забезпечити додаткові доходи для національної економіки.

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Інші експортні маршрути

За даними видання, після початку війни в Ірані в лютому іракський нафтовий експорт різко скоротився — з 3,36 мільйона барелів на добу в лютому до 131 тисячі барелів на добу у квітні. Понад 90% бюджету Іраку фінансується доларовими доходами від експорту нафти, причому майже всі поставки проходять через Ормузьку протоку.

Багдад також оголосив про початок робіт над новим трубопроводом Басра–Хадіта пропускною здатністю 2,5 мільйона барелів на добу. У серпні Ірак і Туреччина уклали однорічну угоду про продовження потоків нафти з експортною потужністю 750 тисяч барелів на добу.

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