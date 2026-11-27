Іракська SOMO відтермінувала завантаження нафтових партій загальним обсягом від 20 до 30 млн барелів. Про це OilPrice повідомляє з посиланням на Bloomberg та неназвані джерела.

Частину завантажень перенесли на грудень

Вантажі мали завантажити у листопаді. Однак у перші десять днів грудня планують завантажити лише частину з них. Причину затримки наразі не встановили.

За даними Bloomberg, покупці іракської нафти шукають альтернативні партії з швидкою доставкою з Близького Сходу. На цьому тлі ціни на близькосхідну нафту зросли. Видання зазначає, що покупці шукали альтернативи саме в регіоні, а не в інших частинах світу.

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Ризики маршруту через Ормузьку протоку

OilPrice називає одним із можливих пояснень зростання ризиків транспортування через Ормузьку протоку — єдиний морський маршрут Іраку з Перської затоки до відкритого моря. Водночас видання наголошує, що ця версія не має офіційного підтвердження.

У матеріалі також зазначається, що середній добовий видобуток нафти в Іраку в жовтні становив 4,6 млн барелів. Це найвищий показник країни з 2019 року та на 540 тис. барелів на добу більше, ніж у вересні.

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